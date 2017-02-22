Falcon 9 isimli kargo roketi, yemek, ekipman ve ikmal malzemesi olan paketi 30 dakikada dünyanın yörüngesine bıraktı. Roketin bu hızı, herkesi şaşkına uğrattı! Twitter kullanıcıları, “Yarım saatte uzaya çiğköfte servisi” yorumlarıyla sosyal medyayı salladı...
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, geçtiğimiz gün uzay ve havacılık tarihinde bir ilki başardı. Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden Falcon 9 isimli kargo roketini uzaya yolladı. Roket, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlara yemek götürmek için geçtiğimiz gün başarılı bir şekilde fırlatıldı. Görevini tamamlayan Falcon 9, 10 dakikaiçerisinde dünyanın yörüngesinekargoyu bırakıp başarılı birşekilde kalkış yaptığı üssedönmeyi başardı. Böylelikle daha önce 5 kez okyanus üzerindeki yüzen platforma iniş yapan Falcon 9, ilk kez kalkış yaptığı üsse başarılı bir şekilde geri dönmüş oldu. Bebek geri döndü... Üstelik roketin taşıdığı Dragon isimli uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) araştırma ekipmanları ve ikmal maddesi gibi yaklaşık 2,5 tonluk malzeme götürdüğü açıklandı. Dragon'un da bir gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacağı saptandı. Elon Musk, Falcon 9'un üsse geri dönmesini Instagram hesabından "Bebek Geri Döndü" ifadesiyle dünyaya aktardı. Roketin dünyaya dik bir şekilde inmesi de dikkat çekti. SpaceX, 2014 yılında NASA'dan 20 yıllığına kiraladığı Kalkış Kompleksi 39 adlı fırlatma rampasından gelecek yıl uzaya astronot göndermeyi planlıyor. 10 ya da 20 kullanımlık olduğubelirtilen bir Falcon 9 roketininmaliyetinin 60 milyon dolarıbulduğu ve 200-300 bin dolarlıkyakıt harcadığı belirtiliyor. Öte yandan roketin 30 saatte kargoyu bırakması, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, yaptıkları yorumlar ile sanal alemi salladı!
♦ Biz yarım saate tuvaletten çıkamıyoruz, adamlar uzaydan geri dönüyor
♦ Yurtiçi kargo 1 haftada anca getiriyor. Adamlar uzaya yarım saatte gidiyor.
♦ İnsanoğlu silaha ayıracağı parayı ilime böyle teknolojiye ayırsa keşke.
♦ Roket yarım Adana yedikten sonra mı dönmüş
♦ Bakkala gidemiyorum yarım saatte...
♦ Artık Yemek Sepeti'yle, Dominos düşünsün!
♦ Ben yarım saatte evden okula gidemiyorum, adamlar uzaya gitmişler abi!
♦ Kesin metrobüs kullandı. Başka türlü gitmiş olamaz
♦ Uzay üssüne kargo taşıyan roket, yarım saatte görevini tamamlamış. Bizim telefonlar hala 2 saatte şarj olmuyor!
♦ Sayın Falcon 9, bana bir Adana dürüm bir de şalgam suyu çek!
♦ Bu teknoloji biz de olsa astronotlar ne isterdi acaba? Lahmacun, dürüm, çiğköfte, baklava... Çıldırıyorum!
♦ Adamlar ben koltuktan kalkıp odama gidene kadar uzaya roket göndermiş. Bakın bunu annem sakın duymasın
♦ Ülkemizdeki kargo şirketlerinde bir afra bir tafra... Adam uzaya yemek götürmüş be yemek heey!
2 BUÇUK TON MALZEME GİTTİ
Dragon'un iki gün içerisinde yemek ve malzeme dolu paketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na teslim edecek.
* Dragon isimli kargo uzay aracını 30 dakikada dünyanın yörüngesine bırakan Falcon 9, bir uçuşunda 200-300 bin dolarlık yakıt harcıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.