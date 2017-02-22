Yol Durumu
  1. Göstermelik ceza
  2. Fatbol

Son fenomen

15 aylık , 200 bin takipçisiyle ünlü moda markalarını peşine taktı. Instagram sayesinde milyon dolarlar kazanan bebeği görmek için Ada’ya turlar düzenlenmeye başlandı

Son fenomen
İngiliz bebek Harlen Bodhi çılgınlığı. 200 bin takipçisiyle Instagram'ın 15 aylık fenomeni milyon dolarlık bebek Harlen, birçok ünlü firmanın dikkatini çekti. Londralı anne Chelsea White, "Bir anda kendimizi çocuk markalarından gelen hediyelerde boğulmuş bulduk. Gecede 1000 sterlin kazanıyoruz. Beş yaşındaki Harper Beckham 86.000, Beyonce'nin beş yaşındaki kızı Blue Ivy 97,000 ve Kim Kardashian'ın üç yaşındaki kızı North West 180.000 takipçiye sahip. , hepsinden daha özel" dedi. Profesyonel fotoğrafçı olan annesinin paylaştığı fotoğraflar sayesinde üne sahip olan bu minik model, Instagram'da bu kadar ünlü hale geldikten sonra bir anda profesyonel modele dönüştü. dijital pazarlama şirketi 3DSEO'nun ortağı Patrick Martin, "Harlen'in çocuk markalarındaki pazar payı zaten çok iyi durumda. teklifler ard arda geliyor" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar