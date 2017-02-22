Son fenomen

İngiliz bebek Harlen Bodhi çılgınlığı. 200 bin takipçisiyle Instagram'ın 15 aylık fenomeni milyon dolarlık bebek Harlen, birçok ünlü firmanın dikkatini çekti. Londralı anne Chelsea White, "Bir anda kendimizi çocuk markalarından gelen hediyelerde boğulmuş bulduk. Gecede 1000 sterlin kazanıyoruz. Beş yaşındaki Harper Beckham 86.000, Beyonce'nin beş yaşındaki kızı Blue Ivy 97,000 ve Kim Kardashian'ın üç yaşındaki kızı North West180.000 takipçiye sahip. Harlen, hepsinden daha özel" dedi. Profesyonel fotoğrafçı olan annesinin paylaştığı fotoğraflar sayesinde üne sahip olan bu minik model, Instagram'da bu kadar ünlü hale geldikten sonra bir anda profesyonel modele dönüştü. İngiliz dijital pazarlama şirketi 3DSEO'nun ortağı Patrick Martin, "Harlen'in çocuk markalarındakipazar payı zaten çok iyi durumda. tekliflerard arda geliyor" ifadelerini kullandı.
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