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Operasyon

Operasyon
Fransız polisi, Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin Paris'teki merkezine baskın düzenleyerek, arama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak gösterilen Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'nda 2 hayali danışman çalıştırdığı suçlamasıyla ilgili yapılan operasyonda, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Le Pen'in yakınlarına, "Bunları bekliyorduk" dediği iddia edildi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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