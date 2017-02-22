Fransız polisi, Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin Paris'teki merkezine baskın düzenleyerek, arama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak gösterilen Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'nda 2 hayali danışman çalıştırdığı suçlamasıyla ilgili yapılan operasyonda, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Le Pen'in yakınlarına, "Bunları bekliyorduk" dediği iddia edildi.