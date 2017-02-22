Göstermelik ceza

El Halil kentinde ağır yaralı ele geçirilen Filistinliyi başından vurarak infaz eden İsrail askeri Elor Azaria, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılığın 5 yıla kadar ceza talep ettiği davada mahkeme 1,5 yıla hükmetti. Bu cezanın göstermelik olduğu ve katil askerin birkaç ay içinde özgür kalacağı belirtildi.