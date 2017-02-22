Yol Durumu
  1. Operasyon
  2. Son fenomen

Göstermelik ceza

Göstermelik ceza
El Halil kentinde ağır yaralı ele geçirilen Filistinliyi başından vurarak infaz eden İsrail askeri Elor Azaria, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılığın 5 yıla kadar ceza talep ettiği davada mahkeme 1,5 yıla hükmetti. Bu cezanın göstermelik olduğu ve katil askerin birkaç ay içinde özgür kalacağı belirtildi.
Etiketler:
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar