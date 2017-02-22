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Fatbol

ile ’ı karşı karşıya getiren Federasyon Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı. United’ın şişman (FAT) kalecisi , yedek kulübesinde 3 hamburger ve turtayı yerken objektiflere takıldı

Fatbol
İngiltere Federasyon Kupası'nda Arsenal ile amatör küme ekiplerinden Sutton United arasında oynanan maçta yaşananlar, gündeme damga vurdu. Arsenal'in Sutton United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı maçta tarihinde ilk kez kupada 5. tura yükselen Sutton United'ın 130 kilo ağırlığındaki yedek kalecisi Wayne Shaw, karşılaşmayı karnını doyurarak takip etti. 'ın en renkli simaları arasında yer alan 45 yaşındaki Shaw, yedek kulübesinde karşılaşma boyunca 3 hamburger ve turta yiyerek dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Shaw'ın maç sırasında turta yiyeceğine ilişkin İngiliz basınından The Sun gazetesinin bahis sitesi "Sun Bets" tarafından bahis açıldığı da ortaya çıktı. Shaw, maçın ardından yaptığı konuşmada, karşılaşma sırasında turta yiyeceğine ilişkin adına açılan iddiayı önceden bildiğini belirterek, "Maç sırasında turta yememe 1'e 8 oranda bahis açıldığını duymuştum. Ama kesinlikle bu nedenle turta yemedim, amacım sadece eğlenmekti. Ne ben ne de başka bir takım arkadaşım, bahis oynamadı" dedi.

CEZA YOLDA
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, maç sırasındaki hareketleri nedeniyle İngiliz kaleci disiplin kuruluna sevk edildi.


* SHAW 45 YAŞINDA 130 KİLO


* 3 HAMBURGER YEDİ


* TURTA İÇİN BAHİS
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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