Arsenal ile Sutton United’ı karşı karşıya getiren İngiltere Federasyon Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı. United’ın şişman (FAT) kalecisi Wayne Shaw, yedek kulübesinde 3 hamburger ve turtayı yerken objektiflere takıldı
İngiltere Federasyon Kupası'nda Arsenal ile amatör küme ekiplerinden Sutton United arasında oynanan maçta yaşananlar, gündeme damga vurdu. Arsenal'in Sutton United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldığı maçta tarihinde ilk kez kupada 5. tura yükselen Sutton United'ın 130kilo ağırlığındaki yedek kalecisi WayneShaw, karşılaşmayı karnını doyuraraktakip etti. Sutton United'ın en renkli simaları arasında yer alan 45 yaşındaki Shaw, yedek kulübesinde karşılaşma boyunca 3 hamburgerve turta yiyerek dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Shaw'ın maç sırasında turta yiyeceğine ilişkin İngiliz basınından The Sun gazetesinin bahis sitesi"Sun Bets" tarafından bahis açıldığı da ortaya çıktı. Shaw, maçın ardından yaptığı konuşmada, karşılaşma sırasında turta yiyeceğine ilişkin adına açılan iddiayı önceden bildiğini belirterek, "Maç sırasında turta yememe 1'e 8 orandabahis açıldığını duymuştum. Ama kesinliklebu nedenle turta yemedim, amacım sadeceeğlenmekti. Ne ben ne de başka bir takımarkadaşım, bahis oynamadı" dedi.
CEZA YOLDA
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, maç sırasındaki hareketleri nedeniyle İngiliz kaleci disiplin kuruluna sevk edildi.
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