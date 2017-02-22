Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yoğun saldırı başlattı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri, öğle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Türkmen köylerini uzaktan attığı havan ve füzelerle vurdu.

Kelez, Karaman, Sallur ve Yamadi köyleriyle Karabiber mevkisinin hedef alındığı saldırılara muhalifler de karşılık veriyor.

Kelez köyü çevresinde zaman zaman çatışmalar yaşanırken, saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Bölgeden yükselen dumanlar, Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinden de görülüyor.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.