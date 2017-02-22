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: Rusya 'ı vermezse...

’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD’nin, ’ya dönünceye dek Rusya’ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini ve NATO’nun yeni üyeleri için kapılarını açık tutması gerektiğini bildirdi.

ABD: Rusya Kırımı vermezse...
Haley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya 'daki durumu bozmaya çalışıyor ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Avrupa'nın güvenliğini sağlayan enstitülere bağlıdır. NATO'ya desteğimiz sarsılmaz. NATO üyelerinin işbirliğini güçlendirerek ve yeni üyeler için kapıları açık tutarak NATO'yu daha verimli bir organizasyon yapmak için çalışıyoruz.

Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'teki belgeleri kabul etmesi Ukrayna'nın doğusunda barışın sağlanması çabalarına bir tehdittir. ABD, Rusya ile ilişkilerin düzeltilebileceğine inanıyor. Ortak tehditlerle karşılıyoruz. Fakat Rusya ile işbirliği Avrupalı dostlarımızın ve müttefiklerimizin zararına kurulamaz. Rusya'yı barışa davet ediyoruz." dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 10:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hamd lı hamd lı

PİS ABD SENDE KANINI EMDİĞİN ,ÜLKELERE VERDİĞİN ZARARLARI KARŞILA ,SANKİ KENDİSİ AK KAŞIK SÜT ,DÜRÜSTLÜK TASLIYORLAR,,HADİ ORDAN PİS KOVBOY,,

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cevapla 22.02.2017 12:13
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