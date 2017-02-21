Yokia 3310!

Finlandiyalı teknoloji markası Nokia'nın ürettiği 3310 model telefon, gerek dünyada, gerek Türkiye'de birçok kullanıcı tarafından büyük beğeni topladı. Dayanıklılığı, günlerce bitmeyen şarjı ve 'Snake' isimli yılan oyunu ile kullanıcıların gönlünü fetheden 3310, yeni nesil gençlik tarafından da bir efsaneye dönüşmeyi başardı. Gelen güzel tepkiler üzerine Nokia, 3310 modelini yeniden üreteceğini açıkladı! Bir süredir üzerinde çalışılan 3310'un yeni görüntüleri de sızdı! Android işletim sistemi ile akıllı bir telefon haline getirilen, tuş takımı gidip dokunmatik ekranla yeni bir görünüme kavuşan 3310, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı. Şirketten henüzbir resmi açıklama yapılmasa da3310'un yeni versiyonunun 75ila 150 dolar arasında bir fiyatasatılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması düşünülüyor. 3310'un yeni üretimi bulunmamasına rağmen, ABD'de halen Amazon adlı internet sitesinde kullanıcıları tarafından satıldığı biliniyor.
TWİTTER YORUMLARI
■ 10 bin SMS, şarjı 5-6 gün giden telefon, ayrıca yılan oyunu... Özlemişim :)
■ O eski halimden eser yok şimdi... - Nokia3310
■ Diriliş Nokia... Efsaneler ölmez
■ Sanırsın bütün telefon teknolojisini baştan yaratacak nedir beklenti :)
■ Çok iyi ya! Iphone'cu olmasaydım kesin alırdım :)
■ Resme 3 saniye bakınca "İnce uçlu şarj aleti var mı?" diye soruyorsun.
■ Yeni Nokia 3310 'u çıkarması kolay. Peki geçmiş zamanı, kaybolan yıllarımı geri getirebilir misin Sayın Nokia?
■ Şimdi Samsung, Iphone, LG ve Sony düşünsün.
■ Yeni Nokia 3310 çıkıyormuş. Yılan oyunu ile yıllar önce yarım kalan bir hesaplaşmamız vardı. Hatırladın mı ? Ben hiç unutmadım!!
■ Nokia 3310 bile geri döndü. Sen daha dönmedin!
■ Caner-Tülin, Semra Kaynana'dan sonra Nokia 3310 da geri dönüyor!
■ Nokia 3310 gelince o zamanki aşklar da geri gelecek mi?
■ Eskisini getirene yenisini verecekler mi acaba?
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