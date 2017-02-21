Rusya’ya bir şok daha

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi BüyükelçiVitali Çurkin, görev yaptığı NewYork'ta yaşamını yitirdi. Rus dışişleri, "Yarın (bugün) 66'ıncı yaşına girecek olan Çurkin, makamında rahatsızlıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü" açıklamasını yaptı.
ÜST ÜSTE ŞÜPHELİ ÖLÜMLER Rusya son dönemde yaşadığı olaylarla derinden sarsılmıştı. Büyükelçi Karlov Ankara'da öldürülürken, Tel Aviv Büyükelçisi Petroviç zehirlenerek can vermişti. Atina'da diplomat Andrei Malanin, Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov ile Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkinde ölü bulunmuştu. Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteci ve askerleri taşıyan uçak Karadeniz'e çakılmış, 92 kişi hayatını kaybetmişti.
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