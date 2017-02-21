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’ya bir şok daha

Rusya’ya bir şok daha
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin, görev yaptığı New York'ta yaşamını yitirdi. Rus dışişleri, "Yarın (bugün) 66'ıncı yaşına girecek olan Çurkin, makamında rahatsızlıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü" açıklamasını yaptı.

ÜST ÜSTE ŞÜPHELİ ÖLÜMLER
son dönemde yaşadığı olaylarla derinden sarsılmıştı. Büyükelçi Karlov Ankara'da öldürülürken, Tel Aviv Büyükelçisi Petroviç zehirlenerek can vermişti. Atina'da diplomat Andrei Malanin, Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov ile Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin de ölü bulunmuştu. Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteci ve askerleri taşıyan uçak Karadeniz'e çakılmış, 92 kişi hayatını kaybetmişti.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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