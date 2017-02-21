Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ile ilgili ayı benzetmesini yapan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'a "İngiltere'de ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.

Şoygu, konuyla ilgili Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde açıklama yaptı.

"ONLARDA AYIYA TALİMAT VEREBİLECEK HAYVAN YOK"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoygu, "Hayvan temasından devam edecek olursak, İngiltere'nin armasında ne var? Aslan mı sanıyorsunuz? Eski bir atasözü var: Tüm aslanlar kedidir, ancak tüm kediler aslan değildir. Bırakalım herkes kendi işiyle ilgilensin. Onların hayvanat bahçelerinde ayıya talimat verebilecek bir hayvan olduğunu sanmıyorum" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'ya gönderme yaparak, "Ayının pençelerini Libya'ya sokmasına ihtiyacımız yok" demişti.