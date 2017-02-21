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'de e taşlı

'nın kentinde Afrika kökenli Müslümanlar tarafından açılan şehir merkezindeki Tawuba i bir kişinin taşlı sına uğradı.

Montrealde mescide taşlı saldırı

Monteal Polis Sözcüsü Raphael Bergeron yaptığı açıklamada, Ontario ve Fullum caddelerinin köşesinde bulunan in kapı ve pencelerinin taşlanarak kırıldığı ihbarı üzerine 26 yaşındaki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Bergeron, saldırganın nefret suçu ve vandallık suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağını ifade etti.

Öte yandan, geçen ay Quebec City kentindeki camiye terör sı düzenleyerek 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Alexandre Bissonnette'nun bugün ikinci kez hakim karşısına çıktığı bildirildi.

Duruşma hakimi Jean-Louis Lemay tarafından 30 Mart tarihine ertelenen davada, saldırgan Bissonnette, 6 kez birinci derece cinayet suçlaması yargılanıyor.

Başbakanı Justin Trudeau'nun, olayı terör saldırısı olarak nitelemesine rağmen saldırganın terör suçlaması ile hüküm giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
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  • 21 Şubat 2017, Salı 22:52
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