Fransız aday ile Lübnan müftüsü arasında başörtüsü krizi

Ülkesinde yaşayan Müslüman nüfusa yönelik yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Le Pen'in dün başladığı Lübnan temasları kapsamında bu sabah Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi planlanıyordu. Le Pen görüşme yerine geldiğinde, müftülük yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde başörtüsü ile karşıladı. Müftü ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen, görüşme mekanını terk etti.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağın adayı Le Pen, Lübnan temasları kapsamında dün Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüşmüştü.
Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğinden açıklanan rakamlara göre, Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lübnan'da yaşayan Fransız vatandaşı 15 bin kayıtlı seçmenin yüzde 64'ü oy kullandı. Bu nedenle Beyrut, Fransa cumhurbaşkanı adaylarının kampanya sürecinde ziyaret ettiği önemli duraklar arasında yer alıyor.
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Emmanuel Macron da geçen ay Beyrut'ta temaslarda bulunmuştu.
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Türk Birliği ve İslam Birliği kurulacaktır İnşallah.
15 Yil önce müslümanligin belirli bir sayginligi vardi. Din üzerinden siyaset yapan politikacilar yüzünden islam dini dünya genelinde itibarsizlasti. Adeta müslümanlara Hitler döneminin "yahudi siyaseti" yapilacak noktaya dogru yol alinmaktadir. Müslüman siyasetciler, sosyologlar ve politologlar bu duruma cözüm aramalari gerekirken konuyu sadece "insan haklari siyaseti" yaparak önemsemediklerini acikca gösteriyorlar... Erkekler tarafindan bir bayana "basörtüsü" uzatilmasi dini inanc kapsiminda bile kabul edilir bir yani yoktur. Nedenmi..? Karsinizdaki bir bayana "eksiginiz var" (!) diye hakaret etme hakkina sahip deyilsiniz..! Inanciniz dünya ile celisip catisiyorsa bu dinle gercek Yaratani memnun etmenizde mümkün deyildir..!
Fransa-Belcika ne kadar Vahset-üzerine kurulu ise, bütün AB-ülkelerini de Insanlik-Katilleri olusturuyor! Barbarlik ve onun bugünkü hali Fasistlik Avrupa`dan dünyaya yayilmasi da dogaldir! AB bugün de insan-düsmanlarindan olusuyor.
bakin Müftülügü terk etti....yani bu görüsme...Müftülükte... Camiide deyil... bence dürüst bir davranis...müftülükte siyasi bir görüsme...sanki biraz oyun icinde oyun gibi durum var...eger o kadin basini kapatsaydi...Fransadaki secimde kazanma sansi hemen sifira inerdi.5 Milyon cezayirli secmen var ama 30 milyonda Franziz var.
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