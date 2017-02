Almanların Erdoğan korkusu!

PKK'lı teröristlerin her gün farklı şehirlerde terör propagandasına izin veren Almanlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da referandum mitingi yapabilir" diye engelleme çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Oberhausen kentinde gurbetçilerle bir araya geldi, "Memleket Sevdalıları evet diyor" mitingini gerçekleştirdi.O miting, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle casusluktan aranan Can Dündar'a sahip çıkan Alman Bakan ve milletvekillerini derinden rahatsız etti.Başta Yeşiller Partisinin eş başkanı Cem Özdemir olmak üzere çok sayıda Alman milletvekil, Başbakan Binali Yıldırım'ın mitingine tepki gösterdi.Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht , Binali Yıldırım'ın Oberhausen'da miting düzenlemesine izin verilmesini sert sözlerle eleştirdi.Wagenknecht, "Mitingin, Almanya Başbakanı Merkel 'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiği jestlerin bir devamı olduğunu" belirtti. Die Welt gazetesine demeç veren Wagenknecht, "Merkel bunu engelleyebilirdi ve engellemeliydi de" şeklinde konuştu.Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Almanya'da yaşayan gurbetçilerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu konudaki program henüz net değil. Ancak Alman siyasiler Erdoğan gelebilir diye şimdiden telaşa kapıldı. Olası mitingin engellenmesi için çalışmalara başladı.Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Schmeltzer, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Cumartesi günü Oberhausen'da katıldığı mitinge benzer etkinlikler nedeniyle eyalet yönetiminin "şiddetli karın ağrısı" çektiğini söyledi, "elimiz bağlı" diye konuştu.Alman Bakan "karın ağrısı çekiyoruz" dediği olası mitingin engellenmesi için Merkel hükümetini diplomatik yollardan harekete geçmeye çağırdı.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Kölner Stadt-Aneiger gazetesine yaptığı açıklamada "ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısının yüksek olması nedeniyle Erdoğan'ın da Almanya'da miting düzenlemeyi planladığını hesaba kattıklarını" ifade etti."Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bölünmeyi körükleyecek bu tür etkinliklerin toplumumuza uzanması istenmiyor" diyen Uyum Bakanı Schmeltzer, bu durumu büyük endişeyle takip ettiklerini, ancak yasal olarak ellerinin bağlı olduğunu vurguladı. Schmeltzer, bu konuda federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesini istedi.