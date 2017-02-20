Trump bilmecesi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Dün gece İsveç’te ne olduğunu gördünüz’ dedi. Ayrıntıya girmedi. Bilmece gibi konuşup İsveçliler’i şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan komik yorumlar geldi. İsveç dün gece çok soğuktu!
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı her açıklamayla sosyal medyanın dilinden düşmedi. Göçmen karşıtıpolitikalarıyla tepki çeken Trump, öncekigün yine sahnedeydi. Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak'tan beri ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi. Trump'a First Lady MelaniaTrump eşlik etti. Miting alanındaki 9-10bin kişilik kalabalığa hitap eden Trump, daha önce "sahtekar" dediği medyayı yine eleştirdi. "Medya, artık problemin büyükbir parçası haline geldi ve aynı zamandayozlaşmış sistemin de bir parçası" dedi. Ancak Trump'ın en ilginç sözleri İsveçile ilgiliydi. Konuşmasında ağırlık olarak güvenlik politikalarına yer veren Trump'ın "İsveç benzetmesi" herkesi şaşkına çevirdi. Trump, konuşmasının bir yerinde "Ülkemizi güvenli hale getirmeliyiz" diyerek sözü İsveç'e getirdi. Bilmece gibi konuşan Trump, "Dün gece İsveç'te neolduğunu gördünüz. İsveç! Kim bunainanırdı" dedi. Daha sonra Paris, Brüksel ve Nice'teki terör saldırılarına dikkat çekti. Ancak Trump"İsveç" örneğiyle ilgili ayrıntıyagirmedi. Trump'ın ne demek istediğini anlamayan İsveçliler, şoka girdi. Donald Trump'ınterör saldırısını akla getirenİsveç açıklaması, Twitter'ıngündemine yerleşti. Konuyla ilgili alaycı yorumlar dikkat çekti. Kafa karışıklığın giderilmesi amacıyla İsveç'in resmi Twitter hasabından İsveç'te herhangi bir terör saldırısı olmadığını belirten bir açıklama geldi.
Donald Trump'in "İsveç'te dün gece" açıklaması, Twitter'da alay konusu oldu:
İsveç, dün gece çok soğuktu Trump...
Ne oldu ya, söyle de bilelim.
Ülkede büyük bir misket köftesi soygunu oldu?
Çıtır ekmekten yüzlerce kişi dişlerini mi kırdı?
İsveç şokta: Bize ne oldu...
İsveç'i bilmem ama Trump sana ne oldu?
İsveç, gül geç.
Hepimiz İsveç'iz...
İsveç sendromu!
Trump, miting sırasında eşi Melania Trump ile samimi görüntüler sergiledi. Bu durum "Araları açık" yorumlarına bir cevap olarak değerlendirildi.
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