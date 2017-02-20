Yol Durumu
  1. Dikkat! Çıplak manken çıkabilir

'de 4 Rus askeri hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği Esed ordusunun konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriyede Rus askerlere bombalı saldırı

Savunma Bakanlığı, 'de görevli 4 Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta Suriye'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği Esed ordusunun konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rus askerin de yaralandığı ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus şehrine giderken saldırıya uğradığı kaydedildi.
Etiketler: , ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 17:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar