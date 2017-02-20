Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli 4 Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta Suriye'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği Esed ordusunun konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rus askerin de yaralandığı ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus şehrine giderken saldırıya uğradığı kaydedildi.