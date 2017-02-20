Makyajını sildi sevgilisi terk etti

İngiltere'de yaşayan SophiaRidlington (22), sedef hastalığınayakalandı. Cildi sürekli çatlayan vekanayan genç kız, dışarı çıktığındainsanların rahatsız edici bakışlarınamaruz kaldı. Cildinden dolayı utançduyan Sophia, makyajsız evdendışarı çıkmadı. Sophie, bir gün erkekarkadaşı yanındayken makyaj yapmadı.Sırrı ortaya çıkan genç kız, sevgilisitarafından terk edilince yıkıldı.Bu olaydan sonra sosyal medyanıngündemine yerleşen Sophia'ya destekmesajları yağdı. Makyaj yaptırmakisteyenler, makyajda uzmanlaşanSophia'nın kapısını çalmaya başladı.
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