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Makyajını sildi sevgilisi terk etti

Makyajını sildi sevgilisi terk etti
İngiltere'de yaşayan Sophia Ridlington (22), sedef hastalığına yakalandı. Cildi sürekli çatlayan ve kanayan genç kız, dışarı çıktığında insanların rahatsız edici bakışlarına maruz kaldı. Cildinden dolayı utanç duyan Sophia, makyajsız evden dışarı çıkmadı. Sophie, bir gün erkek arkadaşı yanındayken makyaj yapmadı. Sırrı ortaya çıkan genç kız, sevgilisi tarafından terk edilince yıkıldı. Bu olaydan sonra sosyal medyanın gündemine yerleşen Sophia'ya destek mesajları yağdı. Makyaj yaptırmak isteyenler, makyajda uzmanlaşan Sophia'nın kapısını çalmaya başladı.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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