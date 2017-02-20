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Dikkat! Çıplak manken çıkabilir

Dikkat! Çıplak manken çıkabilir
Eskişehir-Bursa karayolunda, boyundan iple refüjdeki bir ağaca asılan çıplak cansız manken, sürücülerin dikkatini çekti. Bazı sürücüler, mankeni şaşkınlıkla izledi. Cansız mankenle ilgili güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Güvenlik güçleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan mankenin kimler tarafından ne amaçla ağaca asıldığı araştırılıyor.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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