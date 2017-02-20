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" istihbaratı büyükelçimizi dinledi”

, istihbaratını, ’nın Washington büyükelçisini gizli bir şekilde dinlemekle suçladı.

ABD istihbaratı büyükelçimizi dinledi”
, istihbaratının 'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'ı görevleri ile ilgili raporlarda da dahil olmak üzere gizli şekilde dinlediklerini dile getirdi. Sergey Lavrov, "Son birkaç hafta öncesine kadar Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışan Michael Flynn skandalı ile bağlantılı olarak Amerikan istihbarat servisleri Büyükelçimiz Kislyak'in iletişimini sürekli olarak dinliyorlardı. ABD'li istihbaratçılar isimlerini vermeseler de resmi bir şekilde gazetecilere açıkladılar. Kislyak'ı Washington'da görevlerini yürütürken Moskova'ya verdiği raporları da dinlediklerini bildirdiler" dedi.

Geçtiğimiz hafta, görevinden ayrılan Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iletişimi hakkında Beyaz Saray'a eksik bilgi verdiğini kabul ederek istifa etmişti.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 18:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tayfun tayfun

Bu CIA=ABD=ISRAIL=ISRAIL lobisinin yapmadigi hic bir sey yok;;; Gayeleri devletleri bolmek , parcalamak ve Israil icin Impoaratorluk hazirlamak ordadoguda bilhassa..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.02.2017 20:27
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