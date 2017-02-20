17 kadından 19 çocuğu var

ABD'DE yaşayan öğretim görevlisi Ari Nagel,sperm bankasına para vermek istemeyen veçocuk sahibi olmak isteyen kadınların imdadınayetişti! Evli ve 3 çocuk babası Nagel, spermlerinibağışladığı 17 kadından 19 çocuğu dünyayageldi. Zaman zaman çocuk sahibi olmak isteyenkadınlarla ilişkiye girdiğini belirten Nagel, çoğuzaman da kadınlara sadece spermlerini bağışladığınısöyledi. Kendisini baba olmaya adayan adam,bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığını da belirtti.
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