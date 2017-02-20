17 kadından 19 çocuğu var

ABD'DE yaşayan öğretim görevlisi Ari Nagel, sperm bankasına para vermek istemeyen ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınların imdadına yetişti! Evli ve 3 çocuk babası Nagel, spermlerini bağışladığı 17 kadından 19 çocuğu dünyaya geldi. Zaman zaman çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarla ilişkiye girdiğini belirten Nagel, çoğu zaman da kadınlara sadece spermlerini bağışladığını söyledi. Kendisini baba olmaya adayan adam, bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığını da belirtti.