Fransa'dan insanlık dışı uygulama

Fransa'nın başkenti Paris'te, sığınmacıların geçici kampa dönüştürdükleri kentin kuzeyindeki bir köprü altına yetkililer tarafından büyük kaya parçaları yerleştirildi. Aktivistlere göre, ülkedeki kamplar yetersiz olduğu için La Chapelle sığınmacı merkezi karşısındaki köprü altında hayata tutunmaya çalışan onlarca kişinin gidecek başka yeri yok.
Paris'teki sığınmacılara yemek yardımı yapan aktivistler topluluğu Solidarité migrants Wilson, uygulamaya tepki göstererek Facebook sayfasından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük taşlar, zaten çok fazla acı çekmiş insanların küçük umutlarını da ezdi. Bu şok edici yöntemle ilgili açıklama bekliyoruz."
L'Express gazetesine belediye başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, kararın sığınmacıların caddede kamp yapmalarını engellemek için alındığı ifade edildi.
Al Jazeera Türk haberine göre; Üç ay önce açılan La Chapelle, 5 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Fakat, talep merkezin kapasitesinden çok daha fazla. Fransa'ya 2016 yılında 85 bin göçmen iltica talebinde bulundu.
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AVRUPA ARTIK BİTTİ.AVRUPA FRANSA VE ALMANYANIN DUDAĞI ARASINDA BUNLARDA AVRUPASIZ YAPAMAZ.BUNLAR AVRUPAYI KULLANIYORLAR.TÜRKİYEYİ ALMAMALARIN SEBEBİ ABD,İNGİLTERE,TÜRKİYE AVRUPAYI ELE GEÇİRİR DİYE KORKUYORLAR OLAY BUDUR.TÜRKİYE ABD VE İNGİLTERENİN TRUVA ATI GİBİ GÖRÜYORLAR.BUNUN İÇİN TÜRKİYEYİ İSTEMİYORLAR.TÜRKİYE ŞUNU YAPABİLİR.NEDİR O ?İNGİLTERE VE ABD ZATEN DÜNYADA KENDİ BAŞINA BİR BİRLİK.ŞİMDİ ONLARLA EKONOMİK OLARAK BİRLEŞME OLABİLİR.YANİ AVRUPAYA KARŞI DAHA SERT TUTUMLARA GİRİLEBİLİR.VİZELERİN KALKMASI GİBİ TÜRKİYE ORTA ASYAYI DÜNYAYA BAĞLAMALIDIR.YENİ DÜNYADA AVRUPA ÇOK YARA ALMALI VE GÜCÜNÜ KAYBETMELİDİR.
daha iyi hiç olomazsa kayalar onları muhafaza eder bu gavurda vijdan arama bunlar insan değil hayvan bile4 değil
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