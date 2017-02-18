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'Beyaz' sayfa açacaklar

ABD Başkanı Trump tartışmalara son noktayı koydu: Melania yakında Beyaz Saray’a taşınacak!

Beyaz sayfa açacaklar
Melania Trump gündemden düşmüyor. ABD basını Beyaz Saray'a taşınmayan First Lady'i diline dolayınca, Başkan açıklama yapma gereği duydu. Trump, eşinin New York'ta yaşamasını şöyle açıkladı: "Melania gidip gelmeye devam edecek. Çünkü Barron'un okulu var. Okul bittikten sonra Barron'la birlikte Beyaz Saray'a taşınacak." Trump eşinin, ülke için harika bir temsilci olacağını da söyledi. 2005 yılında evlendiği First Lady'i şu sözlerle övdü: "Saçma bir durum oldu çünkü haksız şekilde iftiraya uğradı. Onu uzun zamandır tanıyorum, çok başarılı bir insandı. Geceleri evine giderdi, arkadaşlarıyla dışarı bile çıkmazdı. Çok saklı bir insandır. Bulup bulabileceğiniz en kaliteli insandır" diye konuştu. Bu arada Ivanka Trump'ın Oval Ofis'te başkanlık koltuğuna oturması çok konuşulmuştu. Trump kızı için yapılan 'gölge First Lady' iddialarını kabul etmedi. "Ivanka sosyal projelerde yer alacak" dedi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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