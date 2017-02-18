'Beyaz' sayfa açacaklar

MelaniaTrumpgündemdendüşmüyor. ABDbasını Beyaz Saray'ataşınmayan FirstLady'i diline dolayınca,Başkan Donald Trumpaçıklama yapma gereğiduydu. Trump, eşininNew York'ta yaşamasınışöyle açıkladı: "Melania gidipgelmeye devam edecek.Çünkü Barron'un okuluvar. Okul bittikten sonraBarron'la birlikte BeyazSaray'a taşınacak." Trumpeşinin, ülke için harika birtemsilci olacağını da söyledi.2005 yılında evlendiği FirstLady'i şu sözlerle övdü:"Saçma bir durum olduçünkü haksız şekilde iftirayauğradı. Onu uzun zamandırtanıyorum, çok başarılı birinsandı. Geceleri evinegiderdi, arkadaşlarıyladışarı bile çıkmazdı. Çoksaklı bir insandır. Bulupbulabileceğiniz en kaliteliinsandır" diye konuştu. Buarada Ivanka Trump'ın OvalOfis'te başkanlık koltuğunaoturması çok konuşulmuştu.Trump kızı için yapılan 'gölgeFirst Lady' iddialarını kabuletmedi. "Ivanka sosyalprojelerde yer alacak" dedi.
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