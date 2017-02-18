3 kişiye can oldu

Tanzanyalı müzisyen SwalekeDamson Kipangwa, 16 yıl önce hayatınıLale Yazıcı ile birleştirdi. Antalya'yayerleşen çift, kızları Melodi ileaşklarını pekiştirdi. Ancak mutluluklarıfazla uzun sürmedi. Swaleke DamsonKipangwa, 28 Şubat'ta yüksek tansiyonabağlı beyin kanaması geçirdi.
'EŞİM DE BUNU İSTERDİ'
Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam 14 gün yoğun bakımda mücadele verdi. Ancak hayatını kaybetti. Eşi Lale Yazıcı'nın onayı ile Tanzanyalı müzisyenin 2 böbreği ve karaciğeri 3 kişiye hayat verdi. Eşinin organlarıyla başka insanların hayat bulduğunu söyleyen Lale Yazıcı Kipangwa, "Eşimbaşka insanlarda yaşıyor. Organlarıyla başka ailelere hayat verdi. Onları belki o makinelerden kurtardık. Eşim kendisi de bunu isterdi. Eminim buna. Çünkü öyle birinsandı. Öyle bir ruha sahipti" dedi. Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin ise şunları söyledi: "Organ naklinin tek organları bağışlayanlardır. Swaleke Damson Kipangwa da kahramanlığın yanında bize inanılmaz bir de insanlık dersi verdi."
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