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3 kişiye can oldu

3 kişiye can oldu
Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa, 16 yıl önce hayatını Lale Yazıcı ile birleştirdi. Antalya'ya yerleşen çift, kızları Melodi ile aşklarını pekiştirdi. Ancak mutlulukları fazla uzun sürmedi. Swaleke Damson Kipangwa, 28 Şubat'ta yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi.

'EŞİM DE BUNU İSTERDİ'
Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam 14 gün yoğun bakımda mücadele verdi. Ancak hayatını kaybetti. Eşi Lale Yazıcı'nın onayı ile lı müzisyenin 2 böbreği ve karaciğeri 3 kişiye hayat verdi. Eşinin organlarıyla başka insanların hayat bulduğunu söyleyen Lale Yazıcı Kipangwa, "Eşim başka insanlarda yaşıyor. Organlarıyla başka ailelere hayat verdi. Onları belki o makinelerden kurtardık. Eşim kendisi de bunu isterdi. Eminim buna. Çünkü öyle bir insandı. Öyle bir ruha sahipti" dedi. Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin ise şunları söyledi: "Organ naklinin tek organları bağışlayanlardır. Swaleke Damson Kipangwa da kahramanlığın yanında bize inanılmaz bir de insanlık dersi verdi."
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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