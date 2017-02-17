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Üst düzey militanı öldürüldü

'ın Enbar vilayetinde uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü 'ın üst düzey isimlerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.

Üst düzey DEAŞ militanı öldürüldü

ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi, koalisyon uçaklarının Enbar'a bağlı El-Kaim ilçesinde 'a ait bir aracı hedef aldığını söyledi.

Duleymi, saldırı sonucu DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan Muhammed Gassa Abdülaziz el-Hayyani'nin de aralarında bulunduğu araçtaki militanların öldüğünü belirtti.

El-Kaim ilçesi 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 20:10
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