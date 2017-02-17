Üst düzey DEAŞ militanı öldürüldü

Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi, koalisyon uçaklarının Enbar'a bağlı El-Kaim ilçesinde DEAŞ'a ait bir aracı hedef aldığını söyledi.
Duleymi, saldırı sonucu DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan Muhammed Gassa Abdülaziz el-Hayyani'nin de aralarında bulunduğu araçtaki militanların öldüğünü belirtti.
El-Kaim ilçesi 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.
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