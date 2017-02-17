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vizede direniyor

Trump vizede direniyor
ABD Başkanı , imzaladığı ancak yargıya takılan vize göçmen kararnamesinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Trump, mahkeme kararlarını 'kötü kararlar' olarak değerlendirerek, 'Kararname kötü değil, mahkemeler kötü' dedi. Kararnamenin 'gereksiz insanların' ABD'ye girişini önlemeye yönelik olduğunu savunan Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkarılacağını yineledi.
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