Obama'nin kirli çamaşırları ortaya çıkıyor

ABD'NİN yıllardır kucak açtığı, hakkındaki suç dosyaları ve iade talebine rağmen Pensilvanya'da barındırmaya devam ettiği FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e olan hayranlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

500 BİN DOLAR BAĞIŞ

Başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden Barack Obama'nın, sadece New Jersey eyaletindeki FETÖ ile bağlantılı 7 charter (sözleşmeli) okula, geçen yıl 60 milyon doları aşkın finansal destek sağladığı ortaya çıktı.

Eyalette günlük yayımlanan Record Gazetesi ve NorthJersey.com, bu okulların kurucularından bazılarının yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğunu, bazılarının ise Türkiye'ye geziler düzenleyerek eyalet yetkililerinden destek almaya çalıştığını yazdı..

Haberde, FETÖ'nün yönetimindeki Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu'nun eski başkanı ve Türki Amerikan Dernekleri Konseyi Başkanı Furkan Koşar'ın, Obama'nın 2012 yılındaki seçim kampanyasına 500 bin dolardan fazla bağışta bulunduğu da duyuruldu.

SİYASİ DESTEK TOPLUYOR

Ülkedeki FETÖ ile bağlantılı özel kuruluşların, bu okullara hizmet de verdiği belirtilen haberde, Amsterdam & Partners Hukuk Firması'nın yöneticisi Robert Amsterdam'ın, "Bu okulların hem Gülen için para toplamak hem de takipçileri ve öğretmenlerini istihdam ederek onların gelirlerinin yüzde birini örgüte aktarmak için kullanıldığı açık" ifadesine yer verildi.

Record Gazetesi ve NorthJersey.com, Amsterdam'ın, "FETÖ'nün okulları sadece eğitim görevi yürütmüyor, aynı zamanda Fetullah Gülen'e ABD'de siyasi destek topluyor" sözlerini de hatırlattı.

ANGOLA İHANET ÇETESİNİN TERÖR YUVASINI KAPATIYOR

Güney Afrika ülkelerinden Angola, ülkede "Colegio Esperanca Internacional adıyla faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı okulu kapatıyor. Angola hükümeti, ülkede FETÖ'ye ait bir okul bulunduğu ve burada 750 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Açıklamada, "FETÖ bağlantılı okul, ulusal tehdit olarak görüldüğü için kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.