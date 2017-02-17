Kırgız kadından iyi haber

Kırgızistan'da yaşayan Melikan Nootieva (22), 15 Kasım 2016'da Antalya'ya gitti. S.Ç. adlı bir erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemedi. Direnince öldüresiye darp edildi. 21 Aralık'ta dövüldükten sonra yola atılan genç kadın, komaya girdi. Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan genç kadın, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi. Melikan 58 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Tedavisine evde devam edecek Nootieva, doktorlara teşekkür etti. Nootieva'yı fuhuşa sürükleyip darp eden M.Y. ve S.Ç. ise cezaevine gönderilmişti.