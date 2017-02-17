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’ta katliam

Bağdat’ta katliam
Irak'ın başkenti 'ta dün oto galerisi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 51 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen saldırıyı DEAŞ üstlendi. Bağdat'ın doğusundaki Es-Sadr semtinde önceki günkü saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti
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