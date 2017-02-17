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64 yaşında ikiz doğurdu

64 yaşında ikiz doğurdu
TIP dünyasında, yine bir mucize daha gerçekleşti. 64 yaşındaki İspanyol M.A.İ, ABD'de tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Sonra ülkesine dündü. Burgos Recoletas Hastanesi'nde sezaryen ile biri kız, biri erkek ikizini doğurdu. Erkek bebeğin 2.4, kızın ise 2.2 kilo ağırlıkta olduğu ve sağlık sorunlarının bulunmadığı belirtildi. M.A.İ'nin 2012'de de bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, ancak öldüğü öğrenildi. Hindistan'da geçen yıl 70 yaşındaki Daljinder Kaur, bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
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