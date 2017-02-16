Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONOTEL), yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da barışı ve demokratik istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle CNN İspanyolca'nın yayınının durdurulduğunu belirtti.
CNN ise haberlerinin arkasında olduğunu, hükümetin kararıyla Venezuelalıların CNN haberlerine ulaşımının engellendiği, ancak kanalın YouTube ve internet sitesi üzerinden yayınını sürdüreceğini kaydetti.
Açıklamada, "CNN İspanyolca kanalı olarak, basın özgürlüğünün sağlıklı bir demokraside önemli bir rol oynadığına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.
CNN'in 6 Şubat tarihli özel haberinde Venezeulalı diplomatların Irak'taki büyükelçilik aracılığıyla, Ortadoğu kökenli, bir kısmı da Hizbullah mensubu kişilere pasaport sattığı iddiaları yer almıştı.
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Türkiye ne zaman kovacak? CNN (veya kafasina Türk-maskesi takan) tamamen Hile-Yalan-Fitne üzerine kurulu olan bir Medya-Seytanidir. Bu Hürriyet-Cumhuriyet icin de gecerlidir. Toplum her isi devletten beklerse, kani da bunlar tarafindan emilmesi, soyulmasi gayet dogaldir. Bireyler / vatandaslar bu Yarasalari protesto etmelilerdir. Cok basit ve ucuz yöntemle... Medyalarini kullanmamakla!
CNN PALAVRA HABER PROGRAMININ ,ACİL HER YERDEN DIŞLANMASI LAZIM ,SİPARİŞLE HABER YAPIYORLAR ÇÜNKÜ ,ADİLER
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