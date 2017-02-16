Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur görüşmeler başladı. Toplantının ağırlıklı gündemini, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde, Suriye'deki ateşkesin güçlendirilmesi oluşturuyor.

Beşşar Esed rejimi, muhalifler, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetleri ön görüşmelerin ardından ana toplantıya geçti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, 6 Şubat'ta düzenlenen teknik toplantının yapıcı olduğunu belirterek, "Bu toplantının da verimli olacağına inanıyoruz. Ateşkesin uygulanması ve Suriye'de barışa doğru gidilmesi için adım atılacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak ateşkesin ele alınacağı toplantının sonunda basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.