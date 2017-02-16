Paris yandı!

Savaştankaçan mültecilere insanlık dışı tavır sergileyen ve ırkçılık yapan Fransa'da huzur yok. Paris'te polisin, Theo adlı gence copla tecavüz etmesi üzerine başlayan eylemler devam ediyor. Sokakları savaş alanına çeviren göstericiler, polisle çatıştı. Pankart açarak yürüyüşyapmak isteyenlere müdahaleyine sert oldu. 22 yaşındaki Theo ve ailesinin çağrısına rağmen, eylemciler 2 Şubat'tan bu yana geri adım atmadı. Önceki gün Les Ulis mahallesinde meydana gelen çatışma sırasında eylemciler karakola taş ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Olay ülkede olduğu kadar tüm dünyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları Theo'ya sahip çıktı. Fransa'daki ırkçı ayrımcılığa tepki gösterdi. Theo, bazı bölümleri çevredeki bir kişi tarafından kameraya da kaydedilen olayın ardından hastaneye kaldırılmış ve ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı. Haklarında soruşturma başlatılan 3 polis ise 'olayın kaza' olduğunu öne sürmüştü.
Theo'ya yapılanları izlerken gözyaşlarımı tutamadım.
Sözde modern Fransız polisi bunu da yaptı!
Banliyö ateş gibi. Sular durulmuyor.
Fransa için utanç tablosu.
Fransa dünyaya ders vermeyi bırak, kendi polisine bak! Şiddet varsa, Paris'te huzur yok.
Mültecilere, siyahilere şiddet uygulayan Fransız polisi, insanlıktan yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi.
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