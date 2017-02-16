Elçiliğe çirkin saldırı

Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. Son olarak dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin dış duvarlarına ve avlusuna boya şişeleri atıldı. Elçilikten yapılan açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen saldırıda, yüzü maskeli 2 kişinin elçilik binasının dış duvarlarına ve avlusuna, içinde beyaz boya bulunan çok sayıda şişe attığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, 3 ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti.