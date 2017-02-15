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Trump'tan Netanyahu'ya Filistin çağrısı

ABD Başkanı İsrail'in Filistin'de inşa ettiği yerleşim yerlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

Trumptan Netanyahuya Filistin çağrısı

ABD Başkanı , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

"İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım." diyen ABD Başkanı Donald Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim."
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 21:15
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