Trump'tan Netanyahu'ya Filistin çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

"İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım." diyen ABD Başkanı Donald Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim."