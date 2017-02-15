Siyah öfke

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin 22 yaşındaki Theo adlı siyahi gence copla tecavüz etmesi, ülke çapında büyük tepkiyle karşılandı. Protestolar her gün daha da arttı. Göstericiler, bir gecede tam7 polis karakoluna saldırdı. Binalara taş ve molotof kokteylleriyle saldıran gruplar, polis araçlarını da yaktı. Yüksek işsizlik ve ırklar arası gerilimin yaşandığı Paris banliyölerinde, polisler sıklıkla sert yöntemlere başvurmakla eleştiriliyor. Bir gençlik merkezinde çalışan Theo, ırkçı küfürlere de maruz kaldığını, cinsel organına darbe aldığını ve polisin kendisine tükürdüğünü söylemişti. Olayın ardından bir polis hakkında tecavüz, üç polis hakkında da saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılırken Paris banliyölerindeki isyanın, 2005'te olduğu gibi kitlesel birgösteriye dönüşmesinden korkuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.