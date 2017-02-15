Hayran bakışlar

Kanada BaşbakanıJustin Trudeau'nunWashington ziyaretisırasında çekilenfotoğraflar gündeminilk sırasına çıktı. Bukez de Trudeau'nunIvanka Trump'lakatıldığı bir yuvarlakmasa toplantısındaçekilen fotoğraflar, sosyalmedyada 10 binlerce kezpaylaşıldı. Fotoğraflarda,Trudeau ve Trump'ın işkadınlarının bir arayageldiği yuvarlak masatoplantısında yerini alanIvanka'nın Trudeau'yauzun uzun ve hayranlıklabaktığı görüldü. IvankaTrump ise fotoğrafın altına"Dünyanın iki lideri,kadınların masada biryerinin olmasının önemihakkında bir görüşmeyaptı" diye yazdı
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