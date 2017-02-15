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Hayran bakışlar

Hayran bakışlar
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Washington ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar gündemin ilk sırasına çıktı. Bu kez de Trudeau'nun Ivanka Trump'la katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında çekilen fotoğraflar, sosyal medyada 10 binlerce kez paylaşıldı. Fotoğraflarda, Trudeau ve Trump'ın iş kadınlarının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında yerini alan Ivanka'nın Trudeau'ya uzun uzun ve hayranlıkla baktığı görüldü. Ivanka Trump ise fotoğrafın altına "Dünyanın iki lideri, kadınların masada bir yerinin olmasının önemi hakkında bir görüşme yaptı" diye yazdı
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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