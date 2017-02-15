Yol Durumu
  1. Hamas lideri Meşal'den İsrail'e uyarı

'e ülkeyi terk edin uyarısı

Venezuella Devlet Başkanı , gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle ’den Venezuela’yı terk etmesini istedi.

CNNe ülkeyi terk edin uyarısı
Geçen hafta yaşanan bir olay üzerine Maduro, 'in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını belirtti. Son olarak ise ise, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro'ya bildirmesi üzerine Maduro yaptığı açıklamada, "CNN'nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını" söyledi.

Öte yandan CNN, Venezuela hükümetinin terörle bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini iddia etti. CNN ayrıca, bir dönem Irak'taki Venezuela Konsolosluğunda avukatlık yapmış olan Misael Lopez'in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gördüğü bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 18:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
EVET -16NİSAN EVET -16NİSAN

cnn ve fox Türkiye'den kovulmalıdır.Ülkemiz için ajanlık ve düşmanlık yapıyorlar.Resmen provokasyon ve yalan haber yapıyorlar.Bu kadar basın özgürlüğü ABD'de yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 18:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar