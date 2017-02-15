Bayan bacak

Avustralyalı 2 çocuk annesi CarolineArthur'un bacakları,görenleri şaşkınaçevirdi. Bacakları, 1 metre 30 santim uzunluğundaki Arthur, dünyanın en uzun bacaklı insanı unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na göz dikti! Arthur, şunları söyledi: "Şu anda Svetlana Pankratova ile aramızda sadece milim oynuyor o yüzden Guinness'e başvurdum. Çünkübeni de ölçmeleriniistiyorum. Böylece unvan gerçek sahibine kavuşur."
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