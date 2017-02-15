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Bayan bacak

Bayan bacak
Avustralyalı 2 çocuk annesi Caroline Arthur'un bacakları, görenleri şaşkına çevirdi. Bacakları, 1 metre 30 santim uzunluğundaki Arthur, dünyanın en uzun bacaklı insanı unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na göz dikti! Arthur, şunları söyledi: "Şu anda Svetlana Pankratova ile aramızda sadece milim oynuyor o yüzden Guinness'e başvurdum. Çünkü beni de ölçmelerini istiyorum. Böylece unvan gerçek sahibine kavuşur."
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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