Bayan bacak

Avustralyalı 2 çocuk annesi Caroline Arthur'un bacakları, görenleri şaşkına çevirdi. Bacakları, 1 metre 30 santim uzunluğundaki Arthur, dünyanın en uzun bacaklı insanı unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na göz dikti! Arthur, şunları söyledi: "Şu anda Svetlana Pankratova ile aramızda sadece milim oynuyor o yüzden Guinness'e başvurdum. Çünkü beni de ölçmelerini istiyorum. Böylece unvan gerçek sahibine kavuşur."