Tatbikat değil gerçek afet

Kaliforniya'da son günlerdeki aşırı yağışlar ABD'nin en yüksek barajı Oroville Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduğunu fark etti. Deliğin büyümesi nedeniyle su baskını riskine karşı, Oroville kasabası ve etrafındaki yerleşim yerlerinde yaşayan 188 bin kişiye bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.