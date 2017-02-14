Tatbikat değil gerçek afet

Kaliforniya'dason günlerdeki aşırıyağışlar ABD'nin enyüksek barajı OrovilleGölü'ndeki su seviyesininyükselmesine yolaçtı. Su seviyesini azaltmakiçin tahliye savağını kullanmakisteyen görevliler, bu bölümdedelik olduğunu fark etti. Deliğinbüyümesi nedeniyle subaskını riskine karşı, Orovillekasabası ve etrafındakiyerleşim yerlerinde yaşayan188 bin kişiye bölgedenayrılmaları ve yüksek yerleregitmeleri çağrısı yapıldı.
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