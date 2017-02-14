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'nın Bağdat maaşı kesildi

Türkiye'nin, Sincar'da bulunan hain örgüt 'ya yönelik yaptığı baskılar sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Bağdat hükümetinin terör örgütüne verdiği maddi desteği kestiğini söyledi.

PKKnın Bağdat maaşı kesildi

Rudaw'a konuşan Nuceyfi, Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzeldiğini belirtti. Irak'ın Sincar'da bulunan terör örgütü 'ya bağlı silahlı Yezidi milis gücü YBŞ'ye verdiği maddi desteği kestiğini söyleyen Nuceyfi, "Bu konuda Bağdat, Ankara ve Erbil arasında bir anlaşma yapıldı" diye konuştu.

Irak Savunma Bakanlığı'ndaki bir kaynak 2016 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın, Sincar'daki dağlarda Yezidi YBŞ militanlarına askeri eğitim verdiğini belirtmişti. Kaynaklara göre Irak hükümeti, Sincar dağında bulunan yaklaşık 2.500 Yezidi gence askeri eğitim veren 130 PKK'lı teröriste iki yıldan beri düzenli olarak aylık maaş ödüyordu. Bağdat hükümetinin Peşmerge güçlerine yardım etmekten kaçınarak Iraklı olmayan unsurlara federal bütçeyi kullanarak mali ve askeri destek vermesi Irak meclisindeki Kürt kanat tarafından ciddi bir biçimde eleştirilmişti.

Kaynak:Star
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  • 14 Şubat 2017, Salı 07:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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zafer zafer

savaş bu... hilesi var hurdası var...teröre yardımı kestim demekle yardımı kestimi sanki? Bunlara inanmak doğru değil..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 09:10
ahmet aslan ahmet aslan

ne güzel bir haber teşekkürler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 08:31
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