Rudaw'a konuşan Nuceyfi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinin ardından Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzeldiğini belirtti. Irak'ın Sincar'da bulunan terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı Yezidi milis gücü YBŞ'ye verdiği maddi desteği kestiğini söyleyen Nuceyfi, "Bu konuda Bağdat, Ankara ve Erbil arasında bir anlaşma yapıldı" diye konuştu.

Irak Savunma Bakanlığı'ndaki bir kaynak 2016 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın, Sincar'daki dağlarda Yezidi YBŞ militanlarına askeri eğitim verdiğini belirtmişti. Kaynaklara göre Irak hükümeti, Sincar dağında bulunan yaklaşık 2.500 Yezidi gence askeri eğitim veren 130 PKK'lı teröriste iki yıldan beri düzenli olarak aylık maaş ödüyordu. Bağdat hükümetinin Peşmerge güçlerine yardım etmekten kaçınarak Iraklı olmayan unsurlara federal bütçeyi kullanarak mali ve askeri destek vermesi Irak meclisindeki Kürt kanat tarafından ciddi bir biçimde eleştirilmişti.



Kaynak:Star