Pilot uçmuş!

ABD'de Austin-San Francisco seferini yapmaya hazırlanan United Airlines ucağının pilotu, yolcuları korkuttu. Yolcular, ucuşa beyzbol şapkası ve tişortle gelip, "Kocamdan boşanıyorum" diye anons yapan pilotun tavırlarından korkuya kapılıp uçağı terk etti. Ucağın yolcularından Randy Reiss, durumu urkutucu olarak tarif etti. Pilotun boşanma sureciyle ilgili bir sure konuştuktan sonra ağlamaya başladığını ve ucuş icin hazır olmadığını soyledi. Yolcular tarafından Youtube'a yuklenen videolardan birinde pilotun, "Merak etmeyin, bugun ucağı kopilotum ucuracak; o bir erkek. Kendinizi guvende hissetmiyorsanız ucağı terk edebilirsiniz, aksi takdirde kalkışa hazırız" dediği goruldu. United Airlines sozcusu Charlie Hobart pilotun seferden alındığını acıkladı.