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Hadi Geert oradan

Hadi Geert oradan
Hollandalı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump gibi İslam karşıtı söylemlerle seçim propagandası yaptı. Wilders, genel seçimlerden zaferle çıkması halinde Kur'ân-ı Kerim'i yasaklayacağını ve camileri kapatacağını belirtti. NPO televizyonunda konuşan İslam düşmanı, "Kur'ân'ın satışını engelleyeceğiz. Ülkemize Müslüman mülteci almayacağız. Açık yerlerde başörtüyü yasaklayacağız" dedi
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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