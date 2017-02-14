Hadi Geert oradan

Hollandalı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, ABD Başkanı Donald Trump gibi İslam karşıtı söylemlerle seçim propagandası yaptı. Wilders, genel seçimlerden zaferle çıkması halinde Kur'ân-ı Kerim'i yasaklayacağını ve camileri kapatacağını belirtti. NPO televizyonunda konuşan İslam düşmanı, "Kur'ân'ın satışınıengelleyeceğiz. Ülkemize Müslümanmülteci almayacağız. Açık yerlerdebaşörtüyü yasaklayacağız" dedi
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