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Fransız adaleti

Fransız adaleti
PARİS'TE polisler Theo adlı 22 yaşındaki siyahi gence copla cinsel saldırıda bulundu. Dehşeti protesto etmek için sokaklara çıkan protestoculardan 100 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, 2 göstericiye 6'şar ay hapis cezası verdi. Ancak 4 polis hakkında sadece soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı François Hollande, 60 gün iş göremez raporu alan Theo'yu hastanede ziyaret etti
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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