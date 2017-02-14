Fransız adaleti

PARİS'TE polisler Theo adlı 22 yaşındaki siyahi gence copla cinsel saldırıda bulundu. Dehşeti protesto etmek için sokaklara çıkan protestoculardan 100 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, 2 göstericiye 6'şar ay hapis cezası verdi. Ancak 4 polis hakkında sadece soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı François Hollande, 60 gün iş göremez raporu alan Theo'yu hastanede ziyaret etti