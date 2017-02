Devlet sırrını yayan gazetecilere 14 yıl

İngiltere'de Casusluk Yasası'nda yapılacak değişiklik ile devlet sırlarını ifşa eden muhbirlerle birlikte o belgeleri yayımlayan gazetecilere de hapis cezası verilecek. İngiliz The Guardian gazetesindeki habere göre söz konusu yasa tasarısı hükümetin danışmanları tarafından hazırlandı. Yapılacak değişiklik ile devlet sırlarını ifşa eden muhbirlere ön görülen hapis cezası 2 yıldan 14 yıla çıkarılacak. Değişiklik bunun yanı sıra muhbirle işbirliği yapan gazetecilerin de Casusluk Yasası kapsamında yargılanmasının önünü açacak. Dolaysıyla devlet sırlarını ifşa eden gazetecilerin de 14 yıla kadar hapsi istenebilecek. Nisan ayından sonra onaylanması beklenen yeni yasa tasarısı ile hükümet kanadının devleti ekonomik ve siyasi olarak zor durumda bırakacak belge ve bilgilerin basın aracılığıyla ortaya çıkmasını engellemek istediği kaydedildi. Ayrıca yasakla birlikte yabancı hükümetlerin de devlet sırlarını öğrenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu nedenle devlet sırlarını ifşa eden muhbirler ve bunları yayan gazetecilerin yabancı devletle işbirliği yapan bir casusun karşılaştığı ceza ile aynı doğrultuda yargılanacak. İngiliz hükümetinin Casusluk Yasası'ndaki değişiklik üzerinde 2015'ten beri çalıştığı biliniyordu.



Değişikliğin ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti olan Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeleri yayımlayan The Guardian gazetesinin zor durumda kalacağı tahmin ediliyor.



AVRUPA TAVİZ VERMİYOR

İngiltere'nin dışında diğer Avrupa ülkeleri de devlet sırlarının ifşa edilmesine sert yaptırımlar uygulanıyor. Danimarka'da istihbarat teşkilatı hakkındaki kitabı ek olarak dağıtan Politiken gazetesinin genel yayın yönetmeni 4 ay hapis cezasıyla yargılanacak. Almanya'da da 5 gazeteci hakkında, bir Alman silah şirketinin Meksika'ya yönelik yasadışı silah satışıyla ilgili gizli devlet bilgilerini ifşa etmek suçundan soruşturma başlatıldı. Fransa'da ise Paris savcılığı, Le Monde gazetesinin iki muhabirinin, Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptıkları röportajın ardından yazdıkları makalede "ulusal güvenliğin ihlâl edildiği suçlaması" nedeniyle ön soruşturma açtı. Snowden'ın sızdırdığı belgeleri yayımlayan The Guardian gazetesinin zor durumda kalacağı tahmin ediliyor.



SABAH