Yol Durumu
  1. Siyah öfke
  2. Rus ordusu alarma geçirildi

ABD'de Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor

ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı emekliye ayrılacağını açıkladı.

ABDde Gizli Servisin başkanı emekliye ayrılıyor

Clancy, yazılı bir açıklama yaparak Gizli Servis'teki iki yıllık görevinin ardından 4 Mart'ta emekliye ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada, "4 Mart'tan itibaren emekli olacağım" ifadesini kullanan Clancy, Başkan Donald Trump'la herhangi bir sorun üzerine bu kararı almadığına vurgu yaptı.

Clancy, "Bildiğiniz gibi Trump ve yönetimi bu kurumu ve beni ciddi şekilde desteklemiştir. Onların bu tavrı karşısında bu kararı almak benim için daha da zor oldu." diye konuştu.

Clancy, göreve Julia Pierson'un istifasının ardından eski Başkan Barack Obama döneminde getirilmişti.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı 21:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar