ABD tankları Karadeniz kıyısında

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya sınırına yığınak yapan ABD, Polonya'dan sonra Romanya'ya da askerlerini konuşlandırıyor. Askerler ve tanklar, Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde.Reuters haber ajansı, vagonlara yüklenmiş onlarca M1 Abrams ABD tankı ve askerlerin ilk fotoğraflarını servis etti.#Sayfa#80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri, Ocak ayının ortasından bu yana Avrupa'da.Avrupa'ya yığılan ABD silahı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.#Sayfa# NATO 'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Avrupa'nın doğusuna 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, bu ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya'ya konuşlandırılacak.Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak.#Sayfa#



RUSYA ÇOK KIZGIN

Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da Donald Trump'ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. ABD Başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir.



Rusya ise ABD'nin hamlesine öfkeli. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin asker sevkiyatının Rusya'nın ulusal çıkarları ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylemişti.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov da, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Moskova'nın gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "Bu yayılma tabii ki bizim için tehdit oluşturuyor. Kim bununla son bulacağını söyleyebilir. Hiçbir bilgiye sahip değiliz" demişti.



Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti.

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Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.



