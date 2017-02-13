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'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopter kazası! Eski Başbakan Yardımcısı da...

Tass ajansında yer alan habere göre, Altay yakınlarındaki Teletskoe Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.

Düşen helikopterin yolcuları arasında, 'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı 'ın da yer aldığı kaydedildi.

Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 07:35
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