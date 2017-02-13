Kırmızı çok yakışıyor

İngiltere Prensesi Kate Middleton,4. kez aynı elbiseylegörüldü. Middleton, Luisa Spagnoli'nin tasarladığı kırmızı ceket ve etekten oluşan takımını, Çocukların Zihinsel Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte üzerinde taşıdı. Böylece 6 yıl içinde aynı elbiseyi 4. kez giymiş oldu. Middleton, bu elbiseyi ilk Şubat 2011'de, Prens William'la nişanlandıktan sonra kraliyet etkinliğinde giymişti. Prenses Diana da kırmızıyı çok seviyordu.
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