Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier

Kırmızı çok yakışıyor

Kırmızı çok yakışıyor
İngiltere Prensesi Kate Middleton, 4. kez aynı elbiseyle görüldü. Middleton, Luisa Spagnoli'nin tasarladığı kırmızı ceket ve etekten oluşan takımını, Çocukların Zihinsel Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte üzerinde taşıdı. Böylece 6 yıl içinde aynı elbiseyi 4. kez giymiş oldu. Middleton, bu elbiseyi ilk Şubat 2011'de, Prens William'la nişanlandıktan sonra kraliyet etkinliğinde giymişti. Prenses Diana da kırmızıyı çok seviyordu.
Etiketler:
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar