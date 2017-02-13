Kırmızı çok yakışıyor

İngiltere Prensesi Kate Middleton, 4. kez aynı elbiseyle görüldü. Middleton, Luisa Spagnoli'nin tasarladığı kırmızı ceket ve etekten oluşan takımını, Çocukların Zihinsel Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte üzerinde taşıdı. Böylece 6 yıl içinde aynı elbiseyi 4. kez giymiş oldu. Middleton, bu elbiseyi ilk Şubat 2011'de, Prens William'la nişanlandıktan sonra kraliyet etkinliğinde giymişti. Prenses Diana da kırmızıyı çok seviyordu.