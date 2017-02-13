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Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier

Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier
Almanya Federal Seçiciler Kurulu'ndaki 650 milletvekili ve bin 260 üye, ülkenin 12'inci Cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentoda toplandı. Oylamada Alman Milli Takımının Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazar Feridun Zaimoğlu, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek gibi toplum tarafından bilinen isimler de oy kullandı. Oyların çoğunluğunu alan eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Seçimde, sosyal bilimci Prof. Dr. Christoph Butterwegge, avukat ve siyasetçi Albrecht Glasser, yargıç Alexander Hold, Engelbert Sonneborn yarıştı.

Merkel hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapan Frank- Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı seçildi
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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