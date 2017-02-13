Abe dostuz!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı May'in ardından, bu kez Japonya BaşbakanıŞinzo Abe'yi konuk etti. Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Abe'ye iki ülkenin ittifak için yoğun biçimde yatırım yapıyor olmasının, savunma yetenekleri açısından önemli olduğunu belirtti. "Ortakliderliğimiz altında savunmamız dahada güçlenecek ve gittikçe 'delinemez'hale gelecek" diye konuştu. Abe, Washington'ın ardından ABD'deki 'temaslarına'Florida'da devam etti. Eşlerinineşlik ettiği Trump ve Abe, buradadört saat boyunca golf oynadı. İki liderin golf oynadığı sırada görüntü alınmasına izin verilmezken, Trump Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump'ın görevde henüz üçüncü haftasını doldurmuşken, ikinci kez tatile çıkması da Florida gezisine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.
KİM TAKAR SİZİ
Bu arada Kuzey Kore lideri KimJong-un, Trump ve Abe'nin buluşmasınatepki gösterdi. İki liderin bir arayageldiği saatlerde, yeni bir balistik füzefırlattı. Trump, füze denemesi iddiasıylailgili hemen bir basın toplantısıdüzenledi. ABD'nin Japonya'ya olandesteğini bir kez daha vurgulayarak,"ABD, büyük müttefiki Japonya'nınyüzde yüz arkasındadır" ifadelerinikullandı. Japonya BaşbakanıAbe ise "Bu son füze denemesi kesinliklekabul edilemez. Kuzey Kore,BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarınatamamıyla uymalıdır" diyerektepkisini dile getirdi.
İVANKA'YI YEDİRMEM
ABD Başkanı Trump'ın kızı IvankaTrump, iş hayatında zorgünler geçiriyor. Nordstrom ve Neiman Marcus'un ardından TJ Maxx ve Marshalls firmaları da Ivanka'yı boykot etme kararı aldı. Firmanın, Trump'a ait bazı ürünleri çöpe attığı belirtildi. Bu duruma Başkan Trump, sessiz kalmadı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Kızım Ivanka'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Rezalet! Onunla gurur duyuyorum. Medya tarafından taciz ediliyor ve kötü bir davranışa maruz kalıyor. Ama o başını hala dik tutuyor. Muhteşem!" ifadesini kullandı.
BEYAZ SARAY'I SEVMİYOR First Lady Melania Trump, ısrarla Beyaz Saray'dan uzak durmayı tercih etti. Oğlunun eğitimi nedeniyle Washington'a taşınmayan ve New York'ta yaşamayı sürdüren Melania, Japonya Başbakanı Abe'nin ziyaretinde de protokoldaki yerini almadı. Bu yüzden Akie Abe, Gallaudet Üniversitesi gezisine ve Japonya Büyükelçiği'nde Ulusal Sakura Festivali komite üyeleriyle düzenlenen buluşmaya, yalnız gitmek zorunda kaldı. Ancak First Lady, Washington'da yalnız bıraktığı Abe'nin eşi Akie Abe'ye Florida'da eşlik etti. İki first lady, Morikami Müzesi ve Japon Bahçeleri turuna çıktı. Saatlerce bol bol gezdi. Güzel havanın tadını çıkardı.
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