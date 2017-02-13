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Abe dostuz!

Trump, Beyaz Saray’da ve Florida’da ağırladığı Başbakanı ’ye, Kuzey Kore’ye karşı “Yüzde 100 yanında” olduğu sözünü verdi

Abe dostuz!
ABD Başkanı , İngiltere Başbakanı May'in ardından, bu kez Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi konuk etti. Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Abe'ye iki ülkenin ittifak için yoğun biçimde yatırım yapıyor olmasının, savunma yetenekleri açısından önemli olduğunu belirtti. "Ortak liderliğimiz altında savunmamız daha da güçlenecek ve gittikçe 'delinemez' hale gelecek" diye konuştu. Abe, Washington'ın ardından ABD'deki 'temaslarına' Florida'da devam etti. Eşlerinin eşlik ettiği Trump ve Abe, burada dört saat boyunca golf oynadı. İki liderin golf oynadığı sırada görüntü alınmasına izin verilmezken, Trump Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump'ın görevde henüz üçüncü haftasını doldurmuşken, ikinci kez tatile çıkması da Florida gezisine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

KİM TAKAR SİZİ
Bu arada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump ve Abe'nin buluşmasına tepki gösterdi. İki liderin bir araya geldiği saatlerde, yeni bir balistik füze fırlattı. Trump, füze denemesi iddiasıyla ilgili hemen bir basın toplantısı düzenledi. 'nin 'ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, "ABD, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır" ifadelerini kullandı. Japonya Başbakanı Abe ise "Bu son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına tamamıyla uymalıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

İVANKA'YI YEDİRMEM
ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, iş hayatında zor günler geçiriyor. Nordstrom ve Neiman Marcus'un ardından TJ Maxx ve Marshalls firmaları da Ivanka'yı boykot etme kararı aldı. Firmanın, Trump'a ait bazı ürünleri çöpe attığı belirtildi. Bu duruma Başkan Trump, sessiz kalmadı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Kızım Ivanka'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Rezalet! Onunla gurur duyuyorum. Medya tarafından taciz ediliyor ve kötü bir davranışa maruz kalıyor. Ama o başını hala dik tutuyor. Muhteşem!" ifadesini kullandı.



BEYAZ SARAY'I SEVMİYOR
First Lady , ısrarla Beyaz Saray'dan uzak durmayı tercih etti. Oğlunun eğitimi nedeniyle Washington'a taşınmayan ve New York'ta yaşamayı sürdüren Melania, Japonya Başbakanı Abe'nin ziyaretinde de protokoldaki yerini almadı. Bu yüzden Akie Abe, Gallaudet Üniversitesi gezisine ve Japonya Büyükelçiği'nde Ulusal Sakura Festivali komite üyeleriyle düzenlenen buluşmaya, yalnız gitmek zorunda kaldı. Ancak First Lady, Washington'da yalnız bıraktığı Abe'nin eşi Akie Abe'ye Florida'da eşlik etti. İki first lady, Morikami Müzesi ve Japon Bahçeleri turuna çıktı. Saatlerce bol bol gezdi. Güzel havanın tadını çıkardı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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