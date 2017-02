Abe dostuz!

Başkanı Donald Trump , İngiltere Başbakanı May'in ardından, bu kezTrump, Beyaz Saray'da ağırladığı Abe'ye iki ülkenin ittifak için yoğun biçimde yatırım yapıyor olmasının, savunma yetenekleri açısından önemli olduğunu belirtti. "diye konuştu. Abe, Washington'ın ardındanİki liderin golf oynadığı sırada görüntü alınmasına izin verilmezken, Trump Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump'ın görevde henüz üçüncü haftasını doldurmuşken, ikinci kez tatile çıkması da Florida gezisine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.Bu aradaTrump ve Abe'nin buluşmasınatepki gösterdi. İki liderin bir arayageldiği saatlerde, yeni bir balistik füzefırlattı. Trump, füze denemesi iddiasıylailgili hemen bir basın toplantısıdüzenledi. ABD 'nin Japonya 'ya olandesteğini bir kez daha vurgulayarak,ifadelerinikullandı. Japonya BaşbakanıAbe ise "" diyerektepkisini dile getirdi.ABD Başkanı Trump'ın kızıNordstrom ve Neiman Marcus'un ardından TJ Maxx ve Marshalls firmaları da Ivanka'yı boykot etme kararı aldı. Firmanın, Trump'a ait bazı ürünleri çöpe attığı belirtildi. Bu duruma Başkan Trump, sessiz kalmadı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Kızım Ivanka'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Rezalet! Onunla gurur duyuyorum. Medya tarafından taciz ediliyor ve kötü bir davranışa maruz kalıyor. Ama o başını hala dik tutuyor. Muhteşem!" ifadesini kullandı.Lady Melania Trump , ısrarla Beyaz Saray'dan uzak durmayı tercih etti. Oğlunun eğitimi nedeniyle Washington'a taşınmayan ve New York'ta yaşamayı sürdüren Melania, Japonya Başbakanı Abe'nin ziyaretinde de protokoldaki yerini almadı. Bu yüzden Akie Abe, Gallaudet Üniversitesi gezisine ve Japonya Büyükelçiği'nde Ulusal Sakura Festivali komite üyeleriyle düzenlenen buluşmaya, yalnız gitmek zorunda kaldı. Ancak First Lady, Washington'da yalnız bıraktığı Abe'nin eşi Akie Abe'ye Florida'da eşlik etti. İki first lady, Morikami Müzesi ve Japon Bahçeleri turuna çıktı. Saatlerce bol bol gezdi. Güzel havanın tadını çıkardı.