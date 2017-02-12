Müslüman Kızılderililer

Arjantin'deki Kızılderili Mapuche Kabilesi'ne mensup, Şamanizm'e inanan Rehue Calquin-Sofia Gonzalez çifti, misyonerler vasıtasıyla Hristiyanlığı seçtikten sonra akıllarındaki soruların yanıtlarını Kur'an-ı Kerim'de bulunca Müslüman oldu. Tatillerini Türkiye'de geçiren 38 yaşındaki Dr. Rehue Calquin ve 33 yaşındaki eşi Sofia Gonzalez, Müslümanlığı tercih etme nedenlerini anlattı. Dünya üzerinde yaklaşık 450 bin üyesi kalan kabilelerinde Şamanizm inancının yaygın olduğunu ifade eden çift, misyonerler vasıtasıyla tanıştıkları İncil'i okuyup, Hristiyanlığı yol gösterici olarak kabul ettiklerini kaydetti. Kızılderili çift, okuyarak inceledikleri İncil'de bulamadıkları bazı soruların yanıtlarına Kur'an-ı Kerim'de ulaştıklarını söyledi ve ekledi: Allah'ı açıklayacak söz, çizecek bir resim veya heykel yoktur...
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